Широков объяснил, почему «Автомобилист» проиграл «Торпедо»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Имели массу моментов во втором периоде, которые не реализовали. Здорово сыграл вратарь «Торпедо», а нам не хватило хладнокровия. Хорошая игра, жаль, что не в нашу пользу. Наша игровая агрессия нам была в плюс. Удаление в третьем периоде — случайное попадание по лицу. Там не было злого умысла. Просто голова игрока «Торпедо» была внизу. Что случилось после третьей пропущенной шайбы? Эмоции. Человек знает, пусть в следующий раз будет внимательнее», — цитирует пресс-служба лиги Широкова.

«Торпедо» идет на 4-м месте в Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции (28 очков в 24 матчах).