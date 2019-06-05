Шипулин поприветствовал Дацюка, который перешел в "Автомобилист"

Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин поприветствовал нападающего Павла Дацюка, который продолжит карьеру в "Автомобилисте". 40-летний форвард заключил с екатеринбуржцами контракт сроком на один сезон.

– Добро пожаловать домой, Волшебник! – написал Шипулин в своем Инстаграме.

Дацюк – уроженец Екатеринбурга и воспитанник местного хоккея. В екатеринбуржском "Спартаке" ("Динамо-Энергия") он начал профессиональную карьеру в 1996 году. Впоследствии он выступал в России за "Ак Барс", московское "Динамо", ЦСКА и СКА, а с 2001 по 2016 год (с перерывами на локаут) защищал цвета "Детройта".

С "Рэд Уингз" Дацюк завоевал два Кубка Стэнли (2002, 2008), с "Динамо" выиграл российскую Суперлигу (2005), а со СКА – Кубок Гагарина (2017).

В минувшем сезоне на счету Дацюка 42 (12+30) очка в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф он набрал 7 (1+6) очков в 12 играх.

Дацюк перешел в "Автомобилист"