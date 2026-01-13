Шипачев заявил, что не собирается завершать игровую карьеру

Форвард минского «Динамо» олимпийский чемпион, чемпион мира Вадим Шипачев, набравший 1000 очков в регулярных чемпионатах КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что хочет еще поиграть в хоккей на профессиональном уровне.

— Я виделся с Каблуковым, Жарковым, Широковым — все говорят: «Не собираемся уходить». У вас такие мысли не появлялись?

— Нет, у меня таких мыслей нет. Просто есть обстоятельства, на которые ты не всегда можешь повлиять: кто-то не находит клуб, кто-то уже не может играть.

Чтобы подписать контракт, надо хорошо провести сезон, плей-офф важен, результат команды — тоже. Сыграем здорово — думаю, вопросов не будет. Если сыграешь плохо — тогда уже будут думать. Нужно всегда стремиться к лучшему.

— То есть в принципе хочется еще поиграть?

— Да, хочу.

— До 2030-го, правильно понимаю?

— Давайте не будем жить таким далеким будущим.

Вадим Шипачев стал первым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 1000 очков в лиге. У форварда 314 шайб и 686 результативных передач в 1102 матчах.

Шипачеву принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды КХЛ, а также рекорд лиги по числу сыгранных матчей.