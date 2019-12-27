КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шипачев вышел на второе место в списке бомбардиров КХЛ

19:10
Теги:

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев набрал три (1+2) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3ОТ).

32-летний форвард набрал 639 очков, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров лиги, опередив Даниса Зарипова (637). У лидера списка Сергея Мозякина 876 очков.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир