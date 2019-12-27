Шипачев вышел на второе место в списке бомбардиров КХЛ
19:10
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев набрал три (1+2) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3ОТ).
32-летний форвард набрал 639 очков, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров лиги, опередив Даниса Зарипова (637). У лидера списка Сергея Мозякина 876 очков.
Вадим Шипачёв набрал три очка в матче с @AstanaBarys и вышел на второе место в списке бомбардиров КХЛ:— KHL Media (@khlmediateam) December 27, 2019
876 — Мозякин
639 — Шипачёв
637 — Зарипов#KHLStats
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