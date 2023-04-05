Шипачев установил рекорд КХЛ по очкам в большинстве

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев обновил рекорд КХЛ по очкам в большинстве, благодаря голевой передаче в матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Авангарда», сообщает пресс-служба лиги.

Это результативное действие стало для него 386-м очком, набранным в большинстве. 36-летний Шипачев стал рекордсменом по этому показателю, обогнав Сергея Мозякина (385 очков).

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции — 3:2. Встреча прошла в Омске. Команда Зинэтулы Билялетдинова вышла вперед в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.