Шипачев стал лучшим бомбардиром КХЛ в 2019 году, набрав 75 очков в 70 матчах

КХЛ в Twitter опубликовала список лучших бомбардиров 2019 года. В расчет брались матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

Лучшим бомбардиром года стал форвард «Динамо» Вадим Шипачев, набравший 75 (19+56) очков в 70 матчах. Второе место у нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, который набрал 69 (32+37) очков в 73 встречах. Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк замкнул тройку бомбардиров с 67 (19+48) очками в 73 матчах.