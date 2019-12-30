Шипачев стал лучшим бомбардиром КХЛ в 2019 году, набрав 75 очков в 70 матчах
22:37
КХЛ в Twitter опубликовала список лучших бомбардиров 2019 года. В расчет брались матчи регулярного чемпионата и плей-офф.
Лучшим бомбардиром года стал форвард «Динамо» Вадим Шипачев, набравший 75 (19+56) очков в 70 матчах. Второе место у нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, который набрал 69 (32+37) очков в 73 встречах. Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк замкнул тройку бомбардиров с 67 (19+48) очками в 73 матчах.
Лучшие бомбардиры по итогам 2019 года («регулярки» + плей-офф):— KHL Media (@khlmediateam) December 30, 2019
75 (19+56) — Вадим Шипачёв в 70 матчах;
69 (32+37) — Кирилл Капризов в 73;
67 (19+48) — Линус Умарк в 73;
66 (30+36) — Михаил Григоренко в 72;
63 (24+39) — Тэйлор Бек в 73;#KHLStats
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