Шипачев сравнялся с Доусом в списке лучших снайперов в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев забросил две шайбы в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем». 37-летний форвард сравнялся с Найджелом Доусом в списке лучших снайперов в истории лиги.

Лучшие снайперы в истории КХЛ

419 — Сергей Мозякин

293 — Найджел Доус, Вадим Шипачев

292 — Данис Зарипов

254 — Александр Радулов

Ранее в этом сезоне Шипачев стал рекордсменом КХЛ по матчам и очкам.