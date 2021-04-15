Шипачев сможет заработать более 150 миллионов рублей за сезон в «Динамо»

Сегодня нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев заключил с бело-голубыми новое, трехлетнее соглашение. Базовая зарплата составит 95 миллионов рублей за каждый сезон.

Также хоккеист сможет получить 19 миллионов рублей в качестве бонуса, если наберет в регулярном чемпионате 20 очков. Отметим, что эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат в 900 миллионов рублей, так как не превышает 20 процентов от оклада нападающего.

При этом Шипачев может заработать еще один бонус в случае попадания в топ-3 лучших бомбардиров регулярки — он, согласно регламенту, также не учитывается под потолком. По нашим данным, он составляет более 40 миллионов рублей.

34-летний Шипачев выступает за «Динамо» с 2018 года. На счету центрфорварда 216 матчей в составе москвичей и 223 (63+160) очка. Капитан бело-голубых является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба за все время выступления в КХЛ.