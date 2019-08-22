Шипачев рассказал, почему завел Instagram

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о развитии своих соцсетей.

— Завел Instagram после уговоров Андрея Миронова. Он у нас блогер. Миронов говорит, будешь показывать людям, как готовишься к играм, как отдыхаешь, как с семьей гуляешь. Может, кому-то интересно будет. Вести Instagram буду сам, а то Мирон такого мне там наведет. (Михаил Зислис)

В прошлом сезоне Шипачев дебютировал в составе «Динамо», провел 72 матча и набрал 76 (21+55) очков, установив новый рекорд результативности в клубе. Он стал третьим в гонке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ и занял второе место в рейтинге ассистентов.

Ранее сообщалось о том, что хоккеист подписал новый договор с клубом, который рассчитан до 2021 года.Предыдущий контракт форварда был рассчитан до 2020 года.