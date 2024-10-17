Шипачев рассказал, почему ни разу не подрался за карьеру

Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал причину, почему никогда не вступает в драки на льду, а также вспомнил, за что два раза получал большой штраф.

— Ты ведь ни разу не дрался в КХЛ? Это ведь невозможно! Тебя постоянно бьют, и защитники не стесняются в словах, чтобы тебя спровоцировать. Как ты себя сдерживаешь?

— Моя задача ведь не драться с защитниками, а наказывать их голами и передачами. Так им обиднее будет. Не только им, но и всей их команде.

— Но за тысячу матчей ни разу не подраться?

— Плохо это, наверное?

— Вы играете сегодня с «Магниткой». Поколоти, например, Акользина!

— А если что-то не пойдет? Потом пару месяцев полечишься, да?

— Неужели и грушу не ходил бить в зал?

— Помню, в Казани была. Смотрел, как Дыня (Никита Дыняк. — Прим. «СЭ») дерется с грушей. Просто смотрел.

— За карьеру у тебя лишь дважды были большие штрафы. Ты помнишь, за что и когда?

— Подножка или в спину кого-то толкнул.

— Толчок на борт девять лет назад.

— Случайно, наверное, получилось.

— А в московском «Динамо» был удар клюшкой.

— Хотел подбить клюшку сопернику, но случайно попал в пах. Мне дали 5+20 сразу, поехал домой.

— Ты никогда не был в списках симулянтов у судей. Не падал при каждом прикосновении. Это особенность характера?

— Я не могу про себя так сказать. Для кого-то я, наверное, симулянт. Для кого-то — медленный.

— Но ты ведь не падал специально?

— Если я лягу, то как потом я встану?

Ранее 37-летний Шипачев достиг отметки в 1000 матчей, сыгранных в КХЛ. В разные годы форвард выступал за «Северсталь», СКА, «Ак Барс» и московское «Динамо». Сейчас он является игроком «Динамо» из Минска.