Шипачев о реакции семьи на поражение «Ак Барса» в финале: «Дочки плакали»
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о первых эмоциях после поражения в финале Кубка Гагарина.
— Вы довольно быстро уехали после решающего финального матча. Как долго приходили в себя?
— Первые несколько дней было неприятное ощущение. Даже ни с кем не хотелось разговаривать.
— Как дома реагируют на такие поражения? Подходят к вам?
— Обычно стараешься дома абстрагироваться от хоккея. Сыграли плохо, но дома об игре стараешься не разговаривать. А тут седьмой матч финала. Даже домой принес негативные эмоции.
— Дочки уже все понимают?
— Они плакали. Только сыну пока не до этого. Собрал все свои машинки и поехал домой.
В завершившемся сезоне «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА (3-4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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