Шипачев о реакции семьи на поражение «Ак Барса» в финале: «Дочки плакали»

Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о первых эмоциях после поражения в финале Кубка Гагарина.

— Вы довольно быстро уехали после решающего финального матча. Как долго приходили в себя?

— Первые несколько дней было неприятное ощущение. Даже ни с кем не хотелось разговаривать.

— Как дома реагируют на такие поражения? Подходят к вам?

— Обычно стараешься дома абстрагироваться от хоккея. Сыграли плохо, но дома об игре стараешься не разговаривать. А тут седьмой матч финала. Даже домой принес негативные эмоции.

— Дочки уже все понимают?

— Они плакали. Только сыну пока не до этого. Собрал все свои машинки и поехал домой.

В завершившемся сезоне «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА (3-4).