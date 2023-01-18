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Сегодня, 10:10

Шипачев рассказал о кризисном периоде «Ак Барса» в текущем сезоне КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев рад тому, что команда сумела преодолеть кризис, который был в начале сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Так ситуация складывалась: и моменты были хорошие, и передачи хорошие отдавал, и сам имел возможность забить, но не получалось, ребята с моих передач не забивали. Мы все играли не очень хорошо этот период, я рад, что мы потихоньку начинаем набирать очки, всей командой движемся вместе», — приводит слова Шипачева ТАСС.

«Ак Барс» занимает шестую строчку в Восточной Конференции, набрав 62 очка в 51 игре. Лидирует — «Автомобилист» (68 очков в 51 игре).

Источник: https://tass.ru/sport/16822857
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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