Шипачев рассказал о кризисном периоде «Ак Барса» в текущем сезоне КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев рад тому, что команда сумела преодолеть кризис, который был в начале сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Так ситуация складывалась: и моменты были хорошие, и передачи хорошие отдавал, и сам имел возможность забить, но не получалось, ребята с моих передач не забивали. Мы все играли не очень хорошо этот период, я рад, что мы потихоньку начинаем набирать очки, всей командой движемся вместе», — приводит слова Шипачева ТАСС.

«Ак Барс» занимает шестую строчку в Восточной Конференции, набрав 62 очка в 51 игре. Лидирует — «Автомобилист» (68 очков в 51 игре).