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Шипачев ради Кубка Гагарина готов жить в одной квартире с Кагарлицким

13:39
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Генеральный менеджер «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, может ли нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий вернуться в команду. Ранее он провел один сезон в составе москвичей.

— Он имеет длительный контракт со СКА. Все может произойти, но говорить об этом просто неэтично, — отметил Меркулов.

— Если понадобится, то готов ради кубка жить в одной квартире хоть с Кагарлицким, но руководство не предлагало понизить мой контракт, — добавил лидер «Динамо» Вадим Шипачев. (Игорь Еронко)

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