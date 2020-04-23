Шипачев ради Кубка Гагарина готов жить в одной квартире с Кагарлицким

Генеральный менеджер «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, может ли нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий вернуться в команду. Ранее он провел один сезон в составе москвичей.

— Он имеет длительный контракт со СКА. Все может произойти, но говорить об этом просто неэтично, — отметил Меркулов.

— Если понадобится, то готов ради кубка жить в одной квартире хоть с Кагарлицким, но руководство не предлагало понизить мой контракт, — добавил лидер «Динамо» Вадим Шипачев. (Игорь Еронко)