Шипачев признался, что раньше плохо общался с журналистами

Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивной интервью «СЭ» рассказал, что поменял свое отношение к журналистам и объяснил, что стало причиной для этого.

— Перед отъездом в «Вегас» вы очень сильно изменились. Стали более вежливым и общительным. Что произошло?

— Не знаю даже. Когда в НХЛ приехал, то увидел, что к журналистам совсем по-другому относятся, все ребята делают свою работу. Возможно, у меня поменялся подход к делу. В Питере себя я правда плохо с журналистами вел.

— Почему?

— Да не знаю, многие ребята ведь не хотят общаться.

— Сейчас таких меньше.

— А раньше было все более закрытое. Конкретной установки не общаться с журналистами у меня не было. Просто не очень хотелось разговаривать, наверное, именно тогда писали про меня что-нибудь плохое.