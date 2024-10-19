Шипачев повторил рекорд Мозякина по очкам в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ — 928.

37-летний форвард отметился голевым пасом в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:1). Теперь на счету Шипачева 928 (291+637) очков в 1002 играх в лиге.

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ

Сергей Мозякин — 928 (419+409)

Вадим Шипачев — 928 (291+637)

В этой же встрече Шипачев стал рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей, побив достижение Евгения Бирюкова.