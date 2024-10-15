Шипачев получил памятную табличку после тысячного матча в КХЛ

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев после матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:4 ОТ) получил памятную табличку.

37-летний россиянин провел тысячный матч в лиге. В этой встрече он отметился 3 (1+2) набранными очками.

«Хотел бы сказать огромное спасибо моей семье, всем партнерам, с кем я играл в этих матчах. Всем тренерским штабам. И, конечно же, болельщикам, которые нас поддерживают», — сказал Шипачев.

Шипачев стал вторым игроком, который преодолел эту отметку. В прошлом сезоне это сделал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, у которого 1001 матч и который завершил карьеру этим летом.

На счету Шипачева 927 (291+636) очков в КХЛ. В текущем сезоне он набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах.