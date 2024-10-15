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Сегодня, 22:20

Шипачев получил памятную табличку после тысячного матча в КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев после матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:4 ОТ) получил памятную табличку.

37-летний россиянин провел тысячный матч в лиге. В этой встрече он отметился 3 (1+2) набранными очками.

«Хотел бы сказать огромное спасибо моей семье, всем партнерам, с кем я играл в этих матчах. Всем тренерским штабам. И, конечно же, болельщикам, которые нас поддерживают», — сказал Шипачев.

Шипачев стал вторым игроком, который преодолел эту отметку. В прошлом сезоне это сделал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, у которого 1001 матч и который завершил карьеру этим летом.

На счету Шипачева 927 (291+636) очков в КХЛ. В текущем сезоне он набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах.

Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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15.10 12:30
Адмирал – Северсталь
 5 : 6 ОТ
15.10 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 5 : 4 ОТ
15.10 19:30
СКА – Нефтехимик
 3 : 2 ОТ
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