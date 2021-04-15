Шипачев подписал новый контракт с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев продлил контракт с бело-голубыми, информирует сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

« Переговоры с Вадимом Шипачевым завершены. Факт, зафиксированный подписями двух сторон, — отметил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков. — Капитан московского «Динамо» остается в клубе! С самого начала было понятно, что и Клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Тем более, что главный тренер Алексей Николаевич Кудашов также выразил заинтересованность в Вадиме. Контракт рассчитан на три сезона. Хочу пожелать Вадиму достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно, в качестве капитана «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина».

34-летний Шипачев выступает за «Динамо» с 2018 года. На счету центрфорварда 216 матчей в составе москвичей и 223 (63+160) очка. Капитан бело-голубых является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба за все время выступления в КХЛ.