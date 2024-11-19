Шипачев поднялся на второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев забросил шайбу в матче с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ.

37-летний россиянин забил 294 гол в КХЛ и занял чистое второе место, обойдя Найджела Доуса. Лидирует в списке Сергей Мозякин.

Ранее в этом сезоне Шипачев стал рекордсменом лиги по матчам и очкам.

Лучшие снайперы в истории КХЛ

419 — Сергей Мозякин

294 — Вадим Шипачев

293 — Найджел Доус

292 — Данис Зарипов

254 — Александр Радулов