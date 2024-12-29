Шипачев побил достижение Мозякина по передачам в истории российского хоккея
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился результативными передачами на 14-й и 18-й минутах матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».
Таким образом 37-летний россиянин отдал 657-й и 658-й голевые пасы за время игры в КХЛ и превзошел достижение олимпийского чемпиона Сергея Мозякина, став рекордсменом по передачам в истории лиги.
За всю карьеру Шипачев сделал 950 результативных действий.
В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (5+24) очков в 37 встречах.
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|4
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|17
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|Автомобилист
|38
|21
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|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
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Результаты / календарь
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3.01
4.01
5.01
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|29.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|2 : 4
|29.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|29.12
|17:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
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