Шипачев побил достижение Мозякина по передачам в истории российского хоккея

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился результативными передачами на 14-й и 18-й минутах матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

Таким образом 37-летний россиянин отдал 657-й и 658-й голевые пасы за время игры в КХЛ и превзошел достижение олимпийского чемпиона Сергея Мозякина, став рекордсменом по передачам в истории лиги.

За всю карьеру Шипачев сделал 950 результативных действий.

В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (5+24) очков в 37 встречах.