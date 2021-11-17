Шипачев: «Очень приятно стать лучшим снайпером в истории «Динамо», но больше рад победе»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч был, в принципе, знали, что ЦСКА хорошо играет, быстрая команда. Сегодня забили, несколько моментов своих реализовали. Здорово их вратарь играл, наш тоже хорошо.

— Ход ЦСКА в овертайме стал неожиданным для вас?

— Ну да, весело у них получилось овертайм провести, контролировали шайбу, необычно. Будем готовы, если соперник решит так сделать в следующих играх. Попробовать самим такой ход? Сейчас посмотрим, у нас тренерский штаб проанализирует. Почему бы и нет.

— Вы стали лучшим снайпером в истории «Динамо», какие эмоции?

— Очень приятно. Рад этому, но больше рад, что выиграли сегодня, такая игра была. Эта победа дала нам завтра выходной, я очень этому рад.

— Как ваше эмоциональное состояние на фоне слухов?

— У меня вообще все нормально. Мы выиграли (улыбается). Я не знаю, у кого там какие слухи — не слухи. Мне без разницы.

— Связывались с Дмитрием Яшкиным?

— Да, мы общаемся с Димкой и до травмы, и когда травму получил. Желаю ему только выздоровления. Понятно, что ситуация тяжелая: у него год контракта, а тут травма такая тяжелая. Но я думаю, он прорвется и дальше все будет все нормально.

(Надежда Тонконог)