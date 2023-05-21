Шипачев объяснил, почему не играет в силовой хоккей
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей роли на площадке и манере игры.
— Вас обвиняют в слабом проявлении характера на льду. Что не идете в стык, когда нужно.
— Если ты можешь без стыка отнять, то можно и не идти в него. Возможно, отчасти люди и правы, я ведь не бегаю и не раскалываю соперников. Иногда можно силовой прием провести, потолкаться, а так у меня немного другая роль.
— Вы сознательно отказываетесь от силовой игры, чтобы остались силы на свою роль?
— Понятно, что шайбу надо отбирать и играть в тело, но можно ее забирать за счет хитрости. Я не думаю, что Паша Дацюк ломал людей и шел постоянно в стыки. Я себя не сравниваю с ним, он великий хоккеист, я просто говорю, что я у него много чего подсмотрел — где-то клюшку поднял, где-то за счет позиции отобрал.
— Я ожидал от вас игры в стиле Воронкова.
— Я иногда так слушаю и мне кажется, что многие ждут, что я как Димка побегу, побью троих и на пятаке закрою всех. Я учусь.
— Воронков как раз уехал, берите его роль на себя.
— Тогда мне надо с 15 мая тренироваться начать, чтобы добавить немножко.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3