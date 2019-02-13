21:14 | Хоккей — КХЛ

Шипачев обошел Радулова в рейтинге бомбардиров КХЛ за всю историю. Видео

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Форвард "Динамо" Вадим Шипачев забросил шайбу в ворота "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это его 582-е очко в лиге, сообщает официальный Твиттер турнира.

В рейтинге бомбардиров КХЛ за всю историю Шипачев поднялся на третье место. Он обошел Александра Радулова, у которого 581 очко. Лидирует Сергей Мозякин, на втором месте Данис Зарипов.

 

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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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