Шипачев обошел Радулова в рейтинге бомбардиров КХЛ за всю историю. Видео

Форвард "Динамо" Вадим Шипачев забросил шайбу в ворота "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это его 582-е очко в лиге, сообщает официальный Твиттер турнира.

В рейтинге бомбардиров КХЛ за всю историю Шипачев поднялся на третье место. Он обошел Александра Радулова, у которого 581 очко. Лидирует Сергей Мозякин, на втором месте Данис Зарипов.

Не просто гол, а 582-е очко Вадима Шипачёва, которое выводит его на 3-е место в рейтинге бомбардиров за всю историю КХЛ.



1. Мозякин – 845

2. Зарипов – 616

3. Шипачёв – 582

4. Радулов – 581 pic.twitter.com/Fxil9kpPyT – КХЛ (@khl) 13 февраля 2019 г.

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