Шипачев о столкновении с Кетовым: «Сказал ему: «Так и ты мог закончить, и я»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев в эфире «СЭ» рассказал о столкновении с форвардом СКА Евгением Кетовым.

— Мы с ним сели и поговорили. Я ему «Женька, слушай, так и ты мог закончить, и я. Зачем это?». Хочешь убить — убивай. Но я даже не видел человека вообще.

— А он что?

— Он сказал, что просто хотел провести силовой прием. Не хотел травмировать. Все ок, значит.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)