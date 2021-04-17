Шипачев о столкновении с Кетовым: «Сказал ему: «Так и ты мог закончить, и я»
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев в эфире «СЭ» рассказал о столкновении с форвардом СКА Евгением Кетовым.
— Мы с ним сели и поговорили. Я ему «Женька, слушай, так и ты мог закончить, и я. Зачем это?». Хочешь убить — убивай. Но я даже не видел человека вообще.
— А он что?
— Он сказал, что просто хотел провести силовой прием. Не хотел травмировать. Все ок, значит.
(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)
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