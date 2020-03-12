Шипачев о победе над «Спартаком»: «Знарок сказал, что я молодец. Хорошая серия была»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (4-2). 12 марта команда Владимира Крикунова обыграла красно-белых со счетом 3:2 ОТ.

— Рады, что выиграли, и нам дали два выходных. Тяжеловато привыкнуть, что нет болельщиков, но по телевизору все равно нас смотрят. Надо вытаскивать эмоции в таких ситуациях. Знарок сказал после матча, что я молодец, хорошая серия была. (Алена Гребенькова)