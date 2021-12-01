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Шипачев — о победе над «Ак Барсом»: «Готовятся к Дубаю уже, плавать, видел, как они шорты выбирали»

Шипачев поделился мнением о победе команды над «Ак Барсом»
00:09
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. Знаю, что Казань здорово играет и готовится уже к Дубаю, плавать. Видел, как они ходили шорты выбирали. Настраивались серьезно и рад, что мы взяли два очка, несмотря на гол Дани Тарасова и передачу Димы Кагарлицкого. Хоккей прекрасен тем, что сыграл плохо — у тебя есть следующий матч, чтобы выиграть, сыграл хорошо — нужно готовиться дальше, так как следующая встреча через день», — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.

В сезоне-2021/22 регулярного чемпионата КХЛ 24-летний нападающий сыграл 34 матча и набрал 50 очков (19+31).

Московское «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 34 играх.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/182871-vadim_shipachev____dovolen__chto_myi_vyiigrali__i_poshel_domoy__

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Анна Горшкова все материалы автора
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