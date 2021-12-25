Шипачев набрал 800-е очко в КХЛ. Ранее такого результата добивался только Мозякин

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Он отличился во втором периоде.

Для него это 800-й очко в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Шипачев вторым в истории лиги выбивает отметку в 800 баллов.

Больше очков за карьеру только у бывшего нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина — 928.