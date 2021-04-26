Шипачев может заработать 204 миллиона рублей за сезон в «Динамо»

«СЭ» стал известен полный расклад по контракту нападающего Вадима Шипачева в «Динамо». Как мы уже сообщали ранее, по условиям трехлетнего соглашения базовая зарплата составит 95 миллионов рублей за каждый сезон, также хоккеист сможет получить 19 миллионов рублей в качестве бонуса, если наберет в регулярном чемпионате 20 очков.

По нашей информации, Шипачев может заработать еще один бонус в случае попадания в топ-3 лучших бомбардиров регулярки в каждом из трех сезонов — он составит 90 миллионов рублей.

Отметим, что оба бонуса не будут учитываться под потолком зарплат в 900 миллионов рублей. Первый — поскольку не превышает 20 процентов от оклада нападающего, а второй — попадание в топ-3 в бомбардиров КХЛ — по регламенту также может выводиться за пределы потолка.

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