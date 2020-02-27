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Шипачев — лучший бомбардир регулярного сезона КХЛ

21:55
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного сезона КХЛ. В 60 играх форвард набрал 65 (17+48) очков. Вторым стал его одноклубник Дмитрий Яшкин — 62 (30+32) очка. Шипачев первый победитель спора бомбардиров КХЛ из «Динамо».

Лучший результат в истории лиги по итогам регулярки показал форвард «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/17 — 85 очков.

Лучшим бомбардиром среди защитников стал Микко Лехтонен из «Йокерита» — 49 (17+32) очков.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/statistic/goalpass/

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