Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного сезона КХЛ. В 60 играх форвард набрал 65 (17+48) очков. Вторым стал его одноклубник Дмитрий Яшкин — 62 (30+32) очка. Шипачев первый победитель спора бомбардиров КХЛ из «Динамо».

Лучший результат в истории лиги по итогам регулярки показал форвард «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/17 — 85 очков.

Лучшим бомбардиром среди защитников стал Микко Лехтонен из «Йокерита» — 49 (17+32) очков.