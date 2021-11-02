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Шипачев и Войнов сыграют против минского «Динамо»

18:26
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Стал известен состав московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». В него попали нападающий Вадим Шипачев, защитник Вячеслав Войнов и голкипер Иван Бочаров.

Ранее появлялась информация, что эти хоккеисты могут быть обменяны в другие клуба. Также аналогичная информация появлялась о защитнике Андрее Педане. Он встречу против минчан пропускает.

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Иван Шитик все материалы автора
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