Шипачев и Войнов сыграют против минского «Динамо»

Стал известен состав московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». В него попали нападающий Вадим Шипачев, защитник Вячеслав Войнов и голкипер Иван Бочаров.

Состав на матч с минчанами выглядит так ?? pic.twitter.com/a3BanGRzss — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 2, 2021

Ранее появлялась информация, что эти хоккеисты могут быть обменяны в другие клуба. Также аналогичная информация появлялась о защитнике Андрее Педане. Он встречу против минчан пропускает.