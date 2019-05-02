Нападающие Вадим Шипачев и Микс Индрашис продолжат выступать в составе московского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.

– Хоккейный клуб "Динамо" Москва достиг договоренности с нападающими команды Вадимом Шипачевым и Миксом Индрашисом о подписании новых контрактов. Сроки контрактов с хоккеистами будут объявлены после 16 мая", – сказано в сообщении бело-голубых.

В прошлом сезоне КХЛ Вадим Шипачев установил рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 32-летнего форварда 76 (21+55) очков в 72 играх. Латвийский форвард Микс Индрашис провел 66 матчей за "Динамо" и записал в свой актив 36 (17+19) результативных баллов.