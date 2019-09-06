Форвард Шэйн Принс стал игроком минского «Динамо». Контракт с 26-летним американцем будет подписан на два года, сообщает официальный сайт минчан.

В сезоне-2018/19 Принс выступал в Европе. Сначала — в швейцарском «Давосе», в котором в 16 матчах набрал 6 (3+3) очков, а затем — в «Сибири», где набрал 19 (3+16) баллов в 30 встречах.

— Мы пригласили Шэйна с прицелом на получение им белорусского гражданства, — заявил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. — Контракт заключался именно на этом условии. Хочу добавить, что натурализация Паре и Принса — лишь часть нашей стратегии. Главная ее составляющая — развитие белорусской молодежи, чем сейчас «Динамо» очень плотно занимается. Однако молодым игрокам, чтобы выйти на нужный уровень, требуется время. Кроме того, у нас отсутствует прослойка средневозрастных хоккеистов. А Принс находится в идеальном хоккейном возрасте — во время чемпионата мира в Минске ему будет 29 лет — самый расцвет.

Шейн Принс — новый игрок «Динамо-Минск»!

Контракт с хоккеистом будет подписан на два года.



Подробнее про карьеру новоиспечённого зубра в НХЛ и Европе, а также комментарий Дмитрия Баскова — по ссылке:https://t.co/3LDxKUShCJ pic.twitter.com/lz7l3Qibzw — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) September 6, 2019

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