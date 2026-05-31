Шэйн Принс и еще пять хоккеистов покинули «Торпедо»

Из «Торпедо» ушли нападающие Максим Летунов, Шэйн Принс и Дмитрий Шевченко, и защитники Денис Александров, Сергей Бойков и Михаил Науменков, сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

«Торпедо» не стало продлевать контракты с хоккеистами. Действующие соглашения игроков с клубом из Нижнего Новгорода истекают 31 мая.

В сезоне-2025/26 «Торпедо» набрало 81 очко и заняло шестое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата FONBET КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда проиграла «Северстали» со счетом 1:4 в серии.