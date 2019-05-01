Нападающий Дмитрий Шевченко и защитник Алексей Маклюков подписали новые соглашения на два года с "Барысом", сообщает официальный сайт казахстанской команды. Контракты будут действовать до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне КХЛ 23-летний Шевченко стал одним из трех игроков команды, не пропустившим ни одной встречи регулярного чемпионата, а также сыграл все 12 игр в плей-офф. Форвард набрал 13 (7+6) очков в регулярном первенстве и еще 3 (1+2) в плей-офф Кубка Гагарина.

Алексей Маклюков провел в сезоне-2018/19 73 игры – у него 16 (3+13) очков. Это лучший показатель в карьере защитника, играющего в КХЛ с 2016-го года. Кроме того, показатель полезности Маклюкова – "+22".

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