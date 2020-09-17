Шесть матчей «Барыса» перенесены на более поздний срок
11:13
Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ «Барыса» будут перенесены на более поздний срок, сообщается на официальном сайте клуба.
Такое решение связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба. Каждый конкретный перенос Лига будет согласовать с клубами.
«Барыс» должен был сыграть с рижским «Динамо» (18 сентября), «Северсталью» (20 сентября), «Металлургом» (22 сентября), «Куньлунем» (21 сентября), «Витязем» (29 сентября) и «Сочи» (1 октября). Каждый конкретный перенос КХЛ будет согласовать с клубами.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/shest-matchej-barysa-pereneseny-na-bolee-pozdnij-srok/