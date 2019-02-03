Шайба рассекла лицо болельщице на матче "Трактор" - "Металлург"

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" - "Металлург" (3:1) шайба вылетела с хоккейной площадки и угодила в лицо одной из болельщиц, сообщает 74.ru. Шайба рассекла ей лицо, в результате чего появилась кровь

Сообщается, что женщине понадобилась срочная помощь медиков, но в госпитализации необходимости не было.

– Это достаточно стандартная ситуация, когда шайба вылетает за пределы поля, – сказали в пресс-службе "Трактора". – Иногда у нее скорость маленькая, и можно увернуться, а бывает и такое, что она может кого-то задеть. Так, год или два назад шайба рассекла лоб женщине. В таких случаях наши службы очень быстро реагируют. В рядах находятся охранники, они оперативно передают информацию о случившемся по рации.

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