Форварду «Спартака» Рубцову попали шайбой в лицо в матче с «Авангардом»

Нападающему «Спартака» Герману Рубцову попали шайбой в лицо в матче против «Авангарда» в FONBET чемпионате КХЛ.

В первом периоде форвард красно-белых Даниил Гутик бросил из круга вбрасывания. После рикошета шайба попала в лицо Рубцову, у которого пошла кровь. 27-летний хоккеист покинул лед в сопровождении врачей.

В этом сезоне Рубцов набрал 22 (9+13) очка в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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