Шайба Лехтеря принесла СКА победу над «Сочи»

СКА в гостях обыграл «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил нападающий армейцев Йори Лехтеря.

Для СКА эта победа стала пятой в текущем сезоне регулярки КХЛ.

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«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Лехтеря — 5 (Плотников, Ткачев), 9:01 — 0:1.

Вратари: Шикин (58:17) — Мельничук.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 16 (4+6+6) — 27 (14+4+9).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

17 сентября. Сочи. ДС «Большой».

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