Шайба Лехтеря принесла СКА победу над «Сочи»
21:42
СКА в гостях обыграл «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил нападающий армейцев Йори Лехтеря.
Для СКА эта победа стала пятой в текущем сезоне регулярки КХЛ.
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«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Лехтеря — 5 (Плотников, Ткачев), 9:01 — 0:1.
Вратари: Шикин (58:17) — Мельничук.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 16 (4+6+6) — 27 (14+4+9).
Судьи: Бондарь, Фатеев.
17 сентября. Сочи. ДС «Большой».
'@hcSKA увозит 2 очка из Сочи. #СОЧСКА pic.twitter.com/0TSlgPCIZy— КХЛ (@khl) September 17, 2019
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