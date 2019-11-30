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Шайба Кулемина принесла «Магнитке» победу над «Салаватом»

17:12
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Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» (1:0). Единственную шайбу забросил форвард Николай Кулемин.

«Магнитка» прервала 5-матчевую серию поражений, уфимцы потерпели третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Кулемин — 8, 53:52 — 1:0.

Вратари: Кошечкин — Метсола (58:46).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (10+10+8) — 27 (9+5+13).

Судьи: Гофман, Хрибик.

30 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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