Шайба Кулемина принесла «Магнитке» победу над «Салаватом»
17:12
Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» (1:0). Единственную шайбу забросил форвард Николай Кулемин.
«Магнитка» прервала 5-матчевую серию поражений, уфимцы потерпели третье поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Кулемин — 8, 53:52 — 1:0.
Вратари: Кошечкин — Метсола (58:46).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 28 (10+10+8) — 27 (9+5+13).
Судьи: Гофман, Хрибик.
30 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...