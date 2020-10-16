Шайба Коршкова принесла «Локомотиву» победу над минским «Динамо»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственную шайбу за три минуты до конца третьего периода забросил Егор Коршков.

После этого матча «Локомотив» с 23 очками расположился на третьем месте в Западной конференции, «Динамо» с 21 очком — на четвертой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Коршков — 6 (Красковский), 56:47 — 0:1.

Вратари: Толопило (58:23) — Паскуале.

Штраф: 35 — 10.

Броски: 15 (5+5+5) — 28 (12+9+7).

Судьи: Беляев, Кулаков.

16 октября. Минск. «Минск-Арена».