Шайба Гусева принесла СКА победу над минским «Динамо» в третьем матче серии

СКА в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина победил минское «Динамо» со счетом 3:2. Победную шайбу на 20-й минуте третьего периода при игре в большинстве забил Никита Гусев.

Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Четвертый матч пройдет 8 марта в Минске.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Стремвалль — 1 (Пышкайло, Шинкевич), 8:14 — 1:0. Галимов — 1 (Волков), 23:48 — 1:1. Солянников — 1 (Галимов, Хуснутдинов), 27:06 — 1:2. Мосалев — 2 (Шинкевич, Варфоломеев), 28:26 — 2:2. Гусев — 2 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 59:16 — 2:3.

Вратари: Колосов (59:23) — Юханссон.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 27 (9+15+3) — 39 (17+14+8).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

6 марта. Минск. «Минск-Арена». 14018 зрителей.