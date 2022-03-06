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Сегодня, 19:41

Шайба Гусева принесла СКА победу над минским «Динамо» в третьем матче серии

Роман Шишов
Корреспондент

СКА в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина победил минское «Динамо» со счетом 3:2. Победную шайбу на 20-й минуте третьего периода при игре в большинстве забил Никита Гусев.

Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Четвертый матч пройдет 8 марта в Минске.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Стремвалль — 1 (Пышкайло, Шинкевич), 8:14 — 1:0. Галимов — 1 (Волков), 23:48 — 1:1. Солянников — 1 (Галимов, Хуснутдинов), 27:06 — 1:2. Мосалев — 2 (Шинкевич, Варфоломеев), 28:26 — 2:2. Гусев — 2 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 59:16 — 2:3.

Вратари: Колосов (59:23) — Юханссон.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 27 (9+15+3) — 39 (17+14+8).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

6 марта. Минск. «Минск-Арена». 14018 зрителей.

ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
2
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
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10.03
6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 1 : 3
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 3
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