Шайба Горшкова принесла "Амуру" победу над "Салаватом Юлаевым"

"Амур" обыграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

В составе победителей отличились Павел Дедунов, Вячеслав Ушенин и Александр Горшков. За "Салават" шайбы забросили Александр Гулявцев и Владислав Лукин.

Отметим, что "Салават" играл без нескольких лидеров в составе, которых тренерский штаб не взял на выезд по Дальнему Востоку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Дедунов – 11 (бол., Коларж, Вяч. Ушенин), 12:21 – 1:0. Вяч. Ушенин – 7 (Дедунов, Вл. Ушенин), 37:47 – 2:0. Лукин – 2 (Кузьмин), 41:45 – 2:1. Бусаров – 1 (Рыбин, Сергиенко), 43:47 – 2:2. Горшков – 9 (Пьянов), 50:27 – 3:2.

Вратари: Лангхамер – Кареев (59:24).

Штраф: 10 – 6.

Броски: 23 (11+6+6) – 21 (3+6+12).

Судьи: Ансонс, Беляев.

12 февраля. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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