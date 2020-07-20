Шаянов и Верещагин вошли в тренерский штаб «Барыса»

«Барыс» завершил формирование тренерского штаба первой команды, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2020/21 помогать Юрию Михайлису будут Георгий Верещагин, Александр Шимин, Андрей Шаянов и Александр Ахцигер. Также в тренерском штабе видео-аналитиком остается Сергей Тамбулов.

Георгий Верещагин является воспитанником карагандинского хоккея. Ранее он был ассистентом Юрия Михайлиса в «Номаде», а также в студенческих и молодежных сборных Казахстана.

Андрей Шаянов является воспитанником усть-каменогорского хоккея. Заслуженный тренер РФ, специалист ИИХФ по детскому и юношескому хоккею, выпускник ВШТ. Ранее работал в «Барысе» главным и старшим тренером, в минувшем сезоне входил в тренерский штаб команды МХЛ «Снежные Барсы» из системы «Барыса».

Отметим, что Ахцигер и Тамбулов трудятся в тренерском штабе первой команды с момента создания КХЛ, Александр Шимин присоединился к «Барысу» два года назад.