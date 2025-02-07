Шартье: «Многие в ЦСКА говорят по-английски, это здорово для меня»

Нападающий ЦСКА Рурк Шартье рассказал, с кем он больше всего общается в команде.

«В ЦСКА собраны прекрасные ребята, что очень хорошо для меня. Я не особо говорю по-русски, но многие из наших парней могут общаться на английском, так как они ранее играли в Северной Америке. И это здорово для меня, потому что мы можем говорить друг с другом. Я раньше играл с Колби Уильямсом и Коулом Касселсом, у нас много общего, в том числе и друзья, которые остались в Америке. Наш главный тренер Илья Воробьев также хорошо говорит по-английски. И это прекрасно», — цитирует Шартье «РБ Спорт».

Шартье перешел в ЦСКА из «Куньлунь Ред Стар» перед зимним дедлайном. В составе новой для себя команды он провел 11 матчей, в которых не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7».