Шартье: «В матче с «Северсталью» у нас было 45 минут на то, чтобы отыграться»

Нападающий ЦСКА Рурк Шартье прокомментировал поражение армейцев от «Северстали» со счетом 3:4.

«Непростой получился старт в матче. Если в прошлой игре с «Авангардом» мы сумели «выжить», играя пять минут в меньшинстве, то здесь этого не получилось. Тем не менее в матче с «Северсталью» у нас было 45 минут на то, чтобы отыграться. А игра, как известно, длится 60. У «Северстали» хорошая команда, она не просто так обошла нас в турнирной таблице. Все команды в первой семерке на «Западе» показывают отличный хоккей. У них классная команды, но мы разочарованы поражением», — приводит слова Шартье «РБ Спорт».

После этого поражения у ЦСКА 68 баллов в 52 матчах. Красно-синие занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.