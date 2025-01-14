Шаров рассказал о том, какой язык в раздевалке «Куньлуня» наиболее популярен
Нападающий «Куньлуня» Александр Шаров рассказал о том, какой язык в раздевалке «Куньлуня» наиболее популярен.
— Какой язык в раздевалке «Куньлуня» наиболее популярен?
— Английский, конечно. У нас все-таки немного русскоговорящих людей в команде — три-четыре игрока и два тренера. Много американцев, канадцев, англоговорящих китайцев, три словака. Поэтому все собрания на английском языке, как и все общение в перерывах, на скамейке. Говорим на русском, только если ведем индивидуальные беседы с главным тренером.
— Вам сложно в этой связи приходится?
— Да потихонечку вникаю в английскую речь. В принципе на базовом уровне знал английский всегда. Так что с этим сложностей нет. Изъясниться сам не могу, но в целом ребят понимаю. Со всеми нормально по чуть-чуть общаюсь. Поэтому комфортно себя чувствую.
— В таких ситуациях нет деления на группы по языковому признаку?
— У нас в «Куньлуне» точно такого нет. Все более-менее друг с другом общаются. В раздевалке сидим вразнобой — не так, что русские только рядом с русскими, канадцы только рядом с канадцами, а китайцы только с китайцами. Разделения нет. Нет такого, что русские ребята общаются только друг с другом, англоговорящие друг с другом или там китайцы обособленно от остальных находятся. Может быть, только в быту где-то это чуть-чуть есть, но не в раздевалке и не на льду, — приводит слова Шарова «Известия».
«Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|14.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
|
Авангард – Куньлунь РС
|3 : 2
|14.01
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|6 : 4
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2