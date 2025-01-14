Шаров рассказал о шансах «Куньлуня» выйти в плей-офф

Нападающий «Куньлуня» Александр Шаров оценил шансы команды выйти в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ.

— Как оцените шансы на выход в плей-офф?

— Хорошие шансы. Если будем так же продолжать играть, как сейчас, то все по силам. Мы стремимся к тому, чтобы все оставшиеся матчи выиграть.

— Такое возможно?

— В этой жизни все возможно, — приводит слова Шарова «Известия».

«Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка.