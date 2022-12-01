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Сегодня, 14:16

Шаров подвел итоги победного матча «Сибири» против «Ак Барса»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Сибири» Александр Шаров после победы над «Ак Барсом» (6:3) в КХЛ прокомментировал игру команды.

— Мы стараемся в каждом матче начинать активно, не всегда это получается. Хорошо, что в этот раз мы забили гол в самом начале и стали играть более уверенно. Я думаю, нам это помогло. Готовились на Казань, как и на Череповец ранее, рассматривали видео перед игрой. Всё как обычно, ничего особенного. Выходили и играли с позиции силы.

— Что скажете по двум матчам с «Ак Барсом»? Победили их дважды.

— Хороший состав, много мастеровитых игроков. Не знаю, что сегодня было с Казанью, потому что когда мы играли в Новосибирске, нам было гораздо сложнее играть. Мы хоть и выиграли, но там нас пол игры возили, сегодня мы играли гораздо сильнее и увереннее. Может день такой, а так, в Казани очень много мастеров и очень сильная команда. Удивляет их турнирное положение, — цитирует Шарова Metaratings.ru.

Он также рассказал, что следит за ЧМ-2022 в Катаре, но считает, что он не самый интересный. Шаров добавил, что надеется, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси выиграет трофей.

30 ноября «Сибирь» переиграла «Ак Барс» (6:3) и одержала шестую победу в последних семи матчах. Сибиряки занимают третье место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. По итогам 39 игр команда набрала 49 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushchiy-sibiri-sharov-smotryu-chm-2022-khochu-chtoby-messi-dobilsya-svoego-i-vyigral-trofey-1428204/
ХК Ак Барс
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