Шарль Лингле: «В курсе, что в Белорусии продолжают играть. Это игра с огнем»

Экс-нападающий минского «Динамо» Шарль Лингле поделился мнением о пандемии коронавируса. В Белоруссии не прерывались футбольный и хоккейный чемпионаты.

-Я в курсе и, честно говоря, этому удивлен. — цитирует Лингле TUT.by. — По-моему, это игра с огнем. По всему миру не рекомендуют мероприятия с участием десяти и больше человек. А хоккейный матч может собрать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Но, может, и в Белоруссии передумают, если количество заболевших возрастет.

Когда пандемия коронавируса пойдет на спад? Сложно сказать. Одни говорят, что через пару месяцев, другие — что через полгода. Может, летом вирус утихнет, но вернется осенью. Сейчас никто ничего не знает, и надо просто беречь себя.