Шарипзянов вернулся в расположение «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, который был доставлен в больницу после четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (4:1), вернулся в команду, сообщает пресс-служба омской команды.

Хоккеист был госпитализирован из-за того, что получил порез руки коньком в третьем периоде матча.

«Дорогие болельщики! Спасибо за поддержку и переживания. У меня все хорошо, готовимся дальше, будем смотреть, как все дальше будет развиваться», — приводит слова Шарипзянова пресс-служба «Авангарда».

В текущем сезоне 27-летний хоккеист сыграл за команду 66 матчей и набрал 19 (7+12) очков.