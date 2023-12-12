Шарипзянов считает, что Ковальчук сможет принести пользу «Спартаку»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что думает о возвращении нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

— Может, удивляют результаты «Спартака» в этом сезоне?

— Мы еще с ними не играли, так что ничего сказать не могу. Хотелось бы побыстрее, чтобы встретиться с Ильей Ковальчуком, — цитирует хоккеиста Metaratings.ru.

— Насколько ты удивлен его возвращению?

— Не сильно удивлен. Знаю Илью и его физическое состояние, он сможет принести пользу команде. Про роль в раздевалке и говорить не стоит.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

По информации «СЭ», Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.